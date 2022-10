Livorno: inseguimento in Via dei Mulini, uomo bloccato

Pubblicato il 12 Ottobre, 2022

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato.

Nella serata del giorno 11 ottobre e nel pomeriggio di ieri veniva predisposta con apposita ordinanza della Questura un’ intensificazione dei servizi di controllo del territorio al quale partecipava personale delle Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con personale di rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine Toscana . I controlli interessavano principalmente la zona del Buontalenti , le piazze della Repubblica, XX settembre e Piazza Attias.

Venivano controllate 163 persone e 72 autovetture.

Ore 18.00 di ieri personale delle volanti ,transitando per questa Via Sproni, procedeva al controllo di autovettura in movimento marca Dacia modello Sandero che non si fermava all’alt polizia.

La volante iniziava un inseguimento che terminava in Via dei Mulini angolo Via della Bernardina in quanto il conducente del veicolo fermava bruscamente la marcia e proseguiva la fuga a piedi: lo stesso veniva raggiunto e bloccato dagli operanti. Inviate altre volanti in ausilio. Da controllo in banca dati SDI la vettura risultava essere provento di furto denunciata in data 10.10.2022 presso la stazione CC Livorno centro dalla proprietaria che , prontamente avvisata, si portava presso questi uffici per la restituzione del mezzo. La persona alla guida veniva identificata per un cittadino marocchino cl. 1988 , pluripregiudicato e regolare sul T.N, lo stesso veniva tratta in arresto per il reato di resistenza e oltraggio a P.U, lesioni e ricettazione, in quanto per darsi alla fuga spruzzava nella direzione di un poliziotto lo spray al peperoncino di libera vendita.