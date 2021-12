Lunedì 9 dicembre protesta assegnatari alloggi Torre Leone organizzata dal Sunia

Appuntamento lunedì 6 dicembre, alle ore 9, per il sit-in di protesta degli assegnatari degli alloggi alla Torre Leone-ex Palazzo di cemento di Librino, che il Sunia di Catania organizza di fronte i locali della Direzione Lavori Pubblici in via Torquato Tasso 1, alla Scuola Giovanni XXIII (Nesima, Catania).

La manifestazione si tiene a meno di un anno dalla consegna degli appartamenti di viale Moncada 3, affinché, come spiega la segretaria provinciale del sindacato degli inquilini, Agata Palazzolo, “il Comune avvìi importanti interventi di manutenzione straordinaria per risolvere problemi che gli eventi meteorologici straordinari che hanno interessato la città di Catania hanno ulteriormente aggravato. Interventi che sono stati chiesti, ma non si è mai ottenuto risposta. I residenti sono particolarmente stanchi di aspettare”.

Continua Palazzolo: “Oggi c’è anche l’opportunità di poter contare su risorse ingenti stanziate con il Fondo complementare del Pnrr, ma nonostante le tante richieste d’incontro e di sopralluogo, sia l’amministrazione che la Direzione Lavori Pubblici non hanno dato alcuna risposta; eppure il problema interessa quasi tutto il patrimonio abitativo comunale lasciato nel degrado assoluto”.