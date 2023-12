Pubblicato il 15 Dicembre, 2023

Lutto nel mondo dei motori: si è spento a 62 anni Alberto Antonini all’Ematologia Seragnoli del Policlinico Sant’Orsola di Bologna. Fu portavoce della Ferrari fino all’inizio del 2019 dove arrivò insieme al team principal Arrivabene.

Antonini era un personaggio molto conosciuto nel mondo della Rossa, ma in generale in tutta la Formula 1. Nativo di Imola, Antonini ha lavorato in diverse testate importanti del settore, tra le quali Autosprint, e ha collaborato con Sky e con altre emittenti televisive.

L’arrivo in Ferrari di Antonini

Nel 2015 Sergio Marchionne diede il via ad una vera rivoluzione in casa Ferrari e Antonini rappresentava uno dei principali tasselli per rilanciare la Rossa. Nelle intenzioni di Marchionne doveva essere lui a ridare lustro al brand Ferrari, anche da un punto di vista mediatico, forte della sua esperienza nel ruolo di addetto stampa e nella gestione delle attività media. Antonini arrivò con Arrivabene ricoprendo il ruolo di addetto stampa e gestendo le varie attività media della Ferrari in pista. La sua avventura al Cavallino si concluse quando se ne andò Arrivabene

Negli ultimi anni Antonini era diventato editorialista di Formula Passion ed era stata la stessa testata, per la quale il giornalista scriveva ancora, a comunicare che stava combattendo contro una brutta malattia che gli ha impedito di dedicarsi al suo lavoro negli ultimi mesi. Alberto era molto noto in tutto il mondo del giornalismo, non solo dei motori, e diversi giornalisti e colleghi si sono stretti intorno alla moglie Barbara e alla famiglia.

