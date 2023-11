Lutto nel golfo di Gaeta per la scomparsa della professoressa Andreina Broi

Pubblicato il 5 Novembre, 2023

Un grave lutto quello che ha colpito l’Istituto Alberghiero di Formia con la scomparsa, avvenuta nelle scorse ore, della professoressa Andreina Broi. Malata da tempo, ha cercato di combattere con tutte le sue forze ma questa battaglia non la poteva vincere.

Originaria di Gaeta, aveva 58 anni ed era molto conosciuta e stimata; un punto riferimento per moltissimi studenti.

Tra i tanti messaggi di cordoglio comparsi in queste ore sui social, abbiamo scelto quello dell’Istituto Celletti: “Al mattino nelle aule dell’IPSEOA CELLETTI FORMIA c’è il classico appello e anche al collegio docenti si rilevano le presenze dei prof. Al collegio di venerdì c’era una casella delle firme vuota e ci si aspettava di poterla rivedere la prossima volta con la firma della professoressa Andreina BROI, ma così non sarà. La professoressa BROI, docente di Diritto e Tecnica Amministrativa, da un ventennio pilastro dell’istituto Alberghiero, si è dovuta arrendere dal male del tempo contemporaneo.

Andreina, come tutti preferivano chiamarla, per l’essere amica, sorridente e vicina a tutti, era diretta e nel discorso chiedeva una conclusione. La sua voce forte era la tracciabilità per individuarla nei gruppi operativi per l’andamento di tutta la scuola. Argomenti che continuavano fino al parcheggio auto e che potevano essere ripresi anche in un incontro al discount, tanto era il suo attaccamento alla scuola. Non restava nel problema ma proponeva soluzioni dalle quali partire per dare continuità al viaggio di docenti per tutta la squadra della scuola. Il suo temperamento era solido nell’insegnamento della sua materia e fortificato dal rapporto con gli alunni.

Le aule saranno ora silenziose e nelle nostre riunioni progettuali non sarà vuoto il tuo posto ma mancheranno le tue idee sempre un passo avanti.

La Dirigente Monica Piantadosi e tutta la comunità scolastica dell’istituto alberghiero A.Celletti di Formia commossi partecipano il dolore della famiglia per l’immatura scomparsa della Prof.ssa Andreina BROI”.

I funerali saranno celebrati lunedì 6 Novembre alle ore 17:00 nella chiesa di San Paolo Apostolo di Gaeta.

