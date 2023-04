Lutto nel mondo della giustizia. Lo aspettano in Tribunale, ma non si presenta: muore giudice 57enne

Pubblicato il 11 Aprile, 2023

Incredibile lutto nel mondo della giustizia salentina. È morto Paolo Moroni, giudice di merito presso il Tribunale di Lecce e magistrato di Corte d’Appello, stroncato da un malore nella mattinata di oggi, martedì 11 aprile, mentre era in macchina in via Spacciante, a Monteroni, comune a pochi chilometri da Lecce dove risiedeva da qualche anno. Era atteso negli uffici del Tribunale Civile per alcune udienze programmate, ma il suo cuore ha cessato di battere a 57 anni non ancora compiuti. Sono stati i suoi stessi collaboratori a lanciare l’allarme non vedendolo arrivare puntuale com’era solitamente. Sono così scattate le ricerche e i carabinieri, pochi minuti dopo, hanno ritrovato il giudice riverso all’interno della sua macchina, ormai privo di vita.

Lutto nel mondo della giustizia, muore il giudice Moroni

La salma è stata trasferita presso l’obitorio del Vito Fazzi di Lecce in attesa di conoscere quali saranno gli accertamenti che la magistratura intenderà adottare e se disporrà o meno l’autopsia sul corpo. Moroni era originario di Chieti, in Abruzzo, ed aveva 57 anni. Era arrivato a Lecce insieme ad altri colleghi nel lontano 1999 e per alcuni anni aveva fatto parte del collegio della prima sezione penale del Tribunale di Lecce. Oggi il terribile lutto con i colleghi che, tutti concordi, lo ricordano come un giudice preparatissimo ed un uomo dotato di grande cultura che mancherà molto al mondo della giustizia salentina.