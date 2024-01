Macabra scoperta in città, cadavere carbonizzato ritrovato nell’auto in fiamme

Pubblicato il 29 Gennaio, 2024

Dopo i ritrovamenti drammatici dei giorni e delle settimane scorse, ancora una macabra scoperta in città. I pompieri intervengono per domare un incendio e fanno una scoperta inquietante all’interno della vettura che era stata avvolta dalle fiamme. I fatti si sono svolti intorno alle tre della scorsa notte a Lecce, esattamente in via Cavalieri Ordine di Vittorio Veneto, nel rione San Pio della città. Qui, una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale del capoluogo salentino è intervenuta per sedare le fiamme che stavano avvolgendo una Kia, modello Cren a sette posti. Una volta terminate le operazioni di spegnimento, però, ecco la drammatica scoperta, con il ritrovamento, all’interno dell’abitacolo della vettura, del cadavere ormai carbonizzato di un uomo.

Macabra scoperta in città, ecco le cause della morte

Per alcune ore si sono svolte le attività investigative che hanno poi permesso di accertare l’identità del cadavere e che permetteranno di fare poi chiarezza sulle cause che hanno portato alla sua morte. Si è così scoperto che la vittima è il proprietario del mezzo andato completamente distrutto dalle fiamme, che si tratta di un uomo di 69 anni, G.P. le sue iniziali, di origini sarda, nato in provincia di Cagliari, ma residente in provincia di Mantova. L’uomo, inoltre, aveva compiuto gli anni soltanto una settimana fa. Sul posto della macabra scoperta in città sono intervenute le forze dell’ordine che hanno effettuato i classici rilievi del caso, utili nel cercare di risalire alle cause della morte. Si è così scoperto che il 69enne aveva lasciato, poche ore prima, un lungo messaggio di addio sui suoi profili social e che, quindi, quasi sicuramente si sia trattato di un gesto volontario. Restano ora da capire i motivi che hanno spinto l’uomo al gesto estremo di questa notte.

