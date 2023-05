Pubblicato il 5 Maggio, 2023

Dopo gli incidenti dei giorni e delle settimane scorse, ancora un brutto sinistro sulle strade salentine. Un malore alla guida è stato il motivo che ha portato a quest’ennesimo episodio. A farne le spese un uomo di 64 anni, originario di Rossano Calabro, in provincia di Cosenza, che è stato colto probabilmente da un infarto mentre si trovava al volante della sua vettura. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi sulla strada statale 16, Lecce-Maglie, esattamente su via Puglia, in uscita dal capoluogo salentino, all’altezza dal supermercato Eurospin. All’episodio hanno assistito diversi automobilisti in transito che hanno notato un’auto sbandare e poi il conducente perdere completamente il controllo di essa ed andare a terminare la sua corsa contro un guardrail che delimitava la strada.

Malore alla guida, 64enne in condizioni critiche al Fazzi

Sono stati gli stessi automobilisti ad allertare i soccorsi. Sul posto, quindi, sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo, con codice rosso, presso l’Ospedale Vito Fazzi di Lecce. Le condizioni del 64enne, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero davvero critiche. I sanitari hanno praticato diverse manovre di rianimazione sul posto prima di procedere con il trasporto d’urgenza in ambulanza presso il nosocomio leccese. Così, quella che in un primo momento sembrava un errore di manovra, si è subito rilevato un malore improvviso alla guida. Dopo le chiamate di emergenza sul posto è giunta anche una pattuglia della polizia locale di Lecce che ha provveduto a disciplinare la viabilità, ad effettuare i rilievi del caso e a disporre la rimozione del mezzo.