Malore in campo per un giovane del Nettuno: il pronto intervento dei sanitari della Vis Sezze

Pubblicato il 10 Maggio, 2022

Una tragedia fortunatamente solo sfiorata quella che si stava materializzando lo scorso sabato 7 Maggio allo stadio Tasciotti di Sezze. Durante la gara tra i padroni di casa ed il Nettuno, valida per il campionato Juniores, uno dei ragazzi ospiti si è accasciato in preda ad un fortissimo dolore al petto.

Gli altri ragazzi si sono subito accorti della gravità dell’accaduto ed a qualcuno sarà di certo venuta in mente la tragedia che, ai primi di marzo, ha colpito il povero Matteo Pietrosanti, morto a Priverno durante una sessione di allenamento.

Cosa è accaduto in quei concitati momenti ce lo ha raccontato il preparatore atletico della Vis Sezze, Mauro Stirpe, intervenuto per soccorrere il ragazzo assieme al massaggiatore Tommaso Rinaldi: “Intorno al 20′ del secondo tempo il ragazzo si è accasciato al suolo accusando un fortissimo dolore al petto. Siamo accorsi per soccorrerlo ed effettivamente il battito era molto accelerato. Abbiamo avuto un po’ di paura, ma dopo qualche secondo il ritmo è sceso ed allora ci siamo tranquillizzati tutti. Probabilmente un colpo di calore visto che ci ha raccontato come, dopo uno scatto, ha visto tutto nero… Lo abbiamo quindi scortato nell’infermeria dello stadio e lo abbiamo assistito fino all’arrivo dell’ambulanza quando ormai la situazione era sotto controllo”.

Una disponibilità ed una efficienza (entrambi, massaggiatore e preparatore atletico, hanno seguito un corso di pronto intervento) che è stata molto apprezzata dalla società del Nettuno che, attraverso il proprio canale social, ha voluto pubblicamente ringraziare la Vis: “Al di là del risultato che ci ha visti sconfitti con i ragazzi della juniores, il Nettuno Calcio nella persona del Presidente, ringrazia di cuore la dirigenza e tutto lo staff medico e non della Vis Sezze per il pronto intervento e assistenza data ad uno dei nostri ragazzi che ha avuto un malore che poi fortunatamente si è risolto nel modo migliore senza alcuna conseguenza. Questo è il calcio che piace a noi addetti ai lavori. GRAZIE”.