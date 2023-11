Maltempo, allerta meteo rossa e arancione per domani 2 novembre: le regioni a rischio

Pubblicato il 1 Novembre, 2023

Giovedì 2 novembre è stata disposta dalla Protezione civile l’allerta meteo rossa su Friuli Venezia Giulia e alcune zone del Veneto, arancione in 7 Regioni. Allerta gialla in 10.

Prosegue il maltempo sul nostro Paese. Il quadro meteorologico è infatti destinato a peggiorare: attesa ancora pioggia nella seconda parte della settimana con l’arrivo di altre due perturbazioni.

Per domani, giovedì 2 novembre, sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali compete l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Questo prevede già dalle prime ore di domani precipitazioni diffuse, anche persistenti e temporalesche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Si prevedono, infine, forti mareggiate lungo le coste esposte. L’allerta rossa è stata disposta su quasi tutto il Friuli Venezia Giulia e su parte del Veneto, arancione in 7 Regioni, gialla in 10.

⛈💨Piogge e temporali al Centro-Nord e venti fino a tempesta

🔔🔴Allerta ROSSA giovedì #2novembre per rischio idrogeologico in Friuli Venezia Giulia e Veneto

🔔🟠Allerta ARANCIONE in 7 regioni

🔔🟡Allerta GIALLA in 10

Qui l'avviso meteo del #1novembre

