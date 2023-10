Maltempo: è allerta rossa in Emilia-Romagna. Arancione in altre 5 Regioni

Pubblicato il 30 Ottobre, 2023

Una nuova ondata di maltempo si abbatte sull’Italia. Massima allerta in Emilia-Romagna dove – sull’Appennino emiliano – c’è anche pericolo di frane. Allerta anche in Toscana, Veneto, Liguria, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia. Allerta gialla in Piemonte, Umbria e Trentino-Alto Adige.

Oggi, 30 ottobre, è allerta rossa per il maltempo in Emilia-Romagna, sull’Appennino emiliano l’allarme è anche per pericolo frane. In altre cinque regioni è allerta arancione: Toscana, Veneto, Liguria, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia. Allerta gialla invece in Piemonte, Umbria e Trentino-Alto Adige. Scuole chiuse in diversi Comuni.

Il maltempo flagella la Liguria

Venti forti e intense precipitazioni hanno colpito il centro levante della Liguria già in mattinata, con il maltempo che ha provocato allagamenti e fatto alzare il livello di rivi e torrenti. Sulla costa genovese e sulle alture è anche grandinato. L’allerta arancione è in vigore fino alle 20.

Scuole chiuse in Toscana ed Emilia-Romagna

Oggi le scuole restano chiuse a Livorno e in vari comuni delle provincie di Lucca – Viareggio, Massarosa, Camaiore, Forte dei Marmi, Stazzema e Seravezza – e di Grosseto (Follonica, Scarlino e Gavorrano), così come in quasi tutti quelli della provincia di Massa Carrara. Scuola sospesa anche in provincia di Parma, dove i comuni interessati sono 19: Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo val di Taro, Compiano, Corniglio, Fornovo, Langhirano, Lesignano Bagni, Monchio delle Corti, Palanzano, Solignano, Terenzo, Tizzano, Tornolo, Varano Melegari, Varsi.

Friuli Venezia Giulia: piogge intense e mareggiate

Allerta arancione anche in Friuli Venezia Giulia per la giornata di lunedì 30 e fino a martedì 31 ottobre: riguarda tutta la regione a esclusione del capoluogo Trieste.

A partire da stamattina lungo tutta la fascia litoranea sono previste mareggiate e acqua alta con piogge diffuse localmente intense o abbondanti, oltre a temporali e vento forte. I rovesci sparsi e qualche temporale cadranno inizialmente lungo la costa per estendersi nel corso della giornata verso l’interno e i monti.

La situazione è destinata a peggiorare nel pomeriggio e in serata quando lo Scirocco lungo la costa dovrebbe intensificarsi e, con il trascorrere delle ore, nella notte passare da sostenuto a forte. Si attendono piogge e temporali lungo la fascia prealpina e l’intera zona montana con piogge molto intense e vento forte da sud in quota, e mareggiate tra Lignano e Grado che continueranno anche nella mattina di domani.

Soltanto nel pomeriggio di domani dovrebbe cominciare un miglioramento, con vento meno forte.