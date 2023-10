Maltempo in arrivo, forti piogge: le regioni più a rischio da domenica 15 ottobre

Pubblicato il 13 Ottobre, 2023

Dalla prossima settimana, vento e temporali sull’Italia. Già dal fine settimana assisteremo a un netto cambiamento del tempo con un ribasso delle temperature anche di 15 gradi rispetto agli insoliti attuali valori quasi estivi che ancora si stanno registrando. Dalla prossima settimana, vento e temporali la faranno da padroni in Italia e le piogge potrebbero essere abbondanti.

Da domenica 15 le prime piogge sparse arriveranno al centro-nord; martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19, invece, sono a rischio forti piogge saranno varie regioni. La seconda settimana di ottobre ha fatto registrare temperature elevate, in particolare tra Spagna, Francia e Stati centrali, a causa di masse d’aria calda con punte di 33-34°C che sono ancora possibili fino a oggi, spiegano da 3bmeteo.com.

Le previsioni in Italia per la prossima settimana

L’arrivo di aria più fresca dai quadranti nord orientali favorirà lo sviluppo di rovesci o temporali già da domenica 15 ottobre. Precipitazioni che dal Friuli Venezia Giulia raggiungeranno poi il Veneto e l’Emilia-Romagna. Venti più umidi di Libeccio raggiungeranno la Toscana settentrionale, anche qui con piogge e temporali, in arrivo anche su Marche e Umbria nella serata.

Arriva l’autunno

A partire dal 15 ottobre, dunque, varie perturbazioni transiteranno sull’Italia e sull’Europa centrale riportando una normalità climatica. 2Lunedì 16 ottobre sono previste piogge in arrivo sulle regioni centrali, Liguria, sul Piemonte occidentale, alta Campania ed Emilia-Romagna. “Temperature in ulteriore diminuzione”, ha scritto su X il meteorologo del CNR/LAMMA Giulio Betti. Poi tra martedì 17 e venerdì 20 ottobre “fase perturbata, in particolare per il Nord e le regioni del medio-alto versante tirrenico (probabilmente la Campania tra il 19 e il 20). Piogge, anche abbondanti, venti meridionali e temperature in aumento al Sud e suo medio versante adriatico”, conclude la nota di Betti. Da martedì 17 ottobre, pioggia e forti temporali anche su Roma.