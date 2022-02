Manifestazione per Lorenzo: ragazzo ucciso dal PCTO. L’iniziativa degli studenti

Manifestazione venerdì 28 Gennaio 2022 con appuntamento a piazza Roma h9:30.

Appuntamento lanciato da una rete di studenti e studentesse appartenenti ad ogni istituto superiore della città.

La triste vicenda di Lorenzo, morto a 18 durante uno stage scolastico nelle ore del PCTO, ex alternanza scuola-lavoro, mentre stava costruendo una bilancia stradale nello stabilimento della Burimec, quando una trave a caduta libera gli è arrivata addosso e lo ha schiacciato.



La vicenda ha scosso l’anima di tutta la comunità studentesca, in tutta Italia, al grido di “di scuola e lavoro non si può morire”, riprendendo la vicenda di Lorenzo e di chi prima di lui si è ferito gravemente negli anni passati nelle ore dedicate all’alternanza scuola-lavoro e dedicando attenzione anche a tutti quei morti sul lavoro, negli ultimi tempi sempre maggiori, che dimostrano quanto il lavoro non sia un posto sicuro in Italia, tanto più se si lascia in mano a ragazzini inesperti tramite il PCTO.



Per questo è stata lanciata una manifestazione, che richiama tutte le componenti scolastici e della città, per richiedere l’abolizione dell’alternanza scuola lavoro, come di fatto da anni accade da parte gli studenti riconoscendo nelle ore di PCTO un metodo per “obbligare studenti e studentesse a lavorare gratuitamente, insegnando loro che la precarietà e lo sfruttamento sono la normalità.”, riprendendo le parole dei volantini e striscioni che in questi giorni fioccano in tutta Catania.

In cui invitano ad essere presenti domani, venerdì 28 gennaio 2022, Piazza Roma h9:30.