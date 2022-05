Manuel Bortuzzo e l’ex Federica Pizzi: di nuovo amore dopo l’addio a Lulù Selassiè (VIDEO)

Pubblicato il 10 Maggio, 2022

Avevano fatto commuovere durante una puntata del Grande Fratello Vip, quando lei gli ha dedicati una lettera. Un amore interrotto dai criminali che ha interrotto la vita di Manul Bortuzzo per costringerlo a un nuovo, ripidissimo inizio. Che l’ex promessa del nuoto italiano sta affrontando con la massima determinazione, per recuperare, conquistare. Chissà, forse anche quell’idillio che lo stava rendendo felice, colmo di promesse, benedetto dalla famiglie…

A poche settimane dalla conclusione della storia con Lulù Selassie. Manuel Bortuzzo appare sempre più vicino alla ex Federica Pizzi.

I due sarebbero stati pizzicati insieme proprio nel giorno in cui il nuotatore ha comunicato la fine della relazione con l’ex gieffina: da allora gli avvistamenti e gli scatti della coppia si rincorrono.

Pare che Bortuzzo abbia persino trascorso il compleanno proprio in compagnia della ex.

Ora una nuova foto arriva a irrobustire i sospetti. Manuel è stato beccato mentre assisteva con affianco Federica alla prima di “Rinascere”, il film andato in onda domenica su Rai1 ispirato alla sua storia.

Il ragazzo ha deciso di vedere il lungometraggio in compagnia di parenti e amici, ma tra tutti gli ospiti è spiccata proprio la presenza Federica.

A sorprendere i due è stato il noto dentista romano Emanuele Puzzilli attraverso un’Instagram story.

Bortuzzo si mostra sorridente mentre fa il segno della vittoria, Federica invece si copre il volto, forse con l’intento di non farsi riconoscere, ma ai più attenti sono riusciti subito a capire di chi si trattasse.

I due appaiono rilassati mentre gustano il film condividendo lo stesso plaid.

In molti si domandano se tra Manuel e Federica ci sia un ritorno di fiamma, ma Bortuzzo non commenta.

Su Instagram intanto gli ex fidanzati sono tornati a seguirsi a vicenda con tanto di like reciproci sotto le foto, in quella che ai tempi dei social sembra quasi una conferma.

La loro storia d’amore si era conclusa prima del GF Vip. La ragazza proprio durante il reality aveva sorpreso Manuel con un romantico videomessaggio: “Caro Manuel – o come ti ho sempre chiamato, Mateo – è vero che ci siamo lasciati, ma il nostro legame va oltre questo e tu lo sai. Nelle ultime due settimane so che è successo qualcosa: guardandoti bene da casa mi sembra che qualcosa stia cambiando in te, non vedo più la luce nei tuoi occhi, non vedo più le tue risate. Il ragazzo autoironico che mi aveva fatto perdere la testa, dov’è finito? Ti chiedo di tornare ad essere te stesso, il Manuel a cui io sono legatissima. Tante persone hanno messo in discussione quello che c’è stato tra di noi, ma lo sappiamo io e te, il resto non conta. Sorridi, allarga le braccia e sappi che ti aspettiamo fuori”, diceva all’epoca la giovane.