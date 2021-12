Marano, rapito il figlio di un imprenditore. Riesce a scappare dopo una violenta colluttazione coi banditi

Il figlio di un imprenditore di Marano è riuscito a scappare dopo essere stato sequestrato da un gruppo di 4-5 banditi. Il fatto è avvenuto lo scorso 26 novembre a Marano. Si tratta di un ingegnere di 41 anni ed è il figlio di un imprenditore 76enne piuttosto noto nella zona.

Secondo le ricostruzioni i due uomini viaggiavano a bordo della loro BWM quando si sono fermati presso via Eschilo, dov’è ubicata la loro abitazione. Proprio qui sono entrati in azione i rapitori, un gruppo di 4 o 5 persone, che hanno preso di forza il 41enne per poi caricarlo su un furgone.

L’ingegnere ha raccontato che, dopo una violenta colluttazione, è riuscito a fuggire. Successivamente è stato curato all’ospedale di Pozzuoli, dove gli hanno refertato delle lesioni guaribili in 15 giorni, causate dalla violenta lite con i rapitori.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri che hanno preso visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza per raccogliere elementi utili. Molto probabile che si sia trattato di un tentativo di rapimento con fini estorsivi.