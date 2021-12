Mascalucia, scontro fra due veicoli: paura in via Tremestieri

Paura questo pomeriggio intorno alle 15 in via Tremestieri, strada che collega Tremestieri Etneo e Mascalucia, precisamente nel tratto ricadente in quest’ultimo comune, per un incidente.

Per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrate due auto e il traffico ha subito un forte rallentamento a causa dell’impatto, che sarebbe stato abbastanza forte.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale di Mascalucia, che, secondo quanto detto a noi dalla sala operativa, sono ancora sul posto e stanno ricostruendo la dinamica del sinistro ed effettuando i rilievi. Ancora sconosciute quindi le esatte condizioni delle persone coinvolte nel sinistro.

Immagine di repertorio