L’addio al piccolo Mattia: “Non avremmo voluto essere qui” (VIDEO)

Pubblicato il 27 Settembre, 2022

I bambini della scuola con una rosa bianca in mano per dare l’ultimo saluto a Mattia, 8 anni, travolto e ucciso dalla piena del Nevola la sera del 15 settembre a Castelleone di Suasa (Ancona).

L’arrivo del feretro è stato accolto da un silenzio irreale, tra le lacrime discrete dei presenti.

Tutti i famigliari – tra cui il padre Tiziano, la madre Silvia – hanno accompagnato la bara dentro la chiesa.

Ad attenderla anche i sindaci di Barbara, San Lorenzo in Campo e Castelleone di Suasa, con i gonfaloni di Barbara e San Lorenzo retti dagli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco in ‘picchetto’ davanti all’ingresso della chiesa.

“Non avremmo voluto essere qui e vivere questi drammi che fanno parte dell’esistenza dell’uomo”, così don Paolo Montesi aprendo nella chiesa di Santa Maria Assunta di Barbara, nell’anconetano, la celebrazione dei funerali del piccolo Mattia Luconi.

Nella chiesa e intorno alla chiesa ci sono tantissime persone che testimoniano la loro vicinanza alla famiglia di Mattia, commosse ma con grande discrezione. “Chiediamo al Signore di vivere – ha detto il parroco – con un cuor solo e un’anima sola attorno ai famigliari questa liturgia che celebriamo insieme perché il Signore di ci aiuti a continuare a vivere con intensità la nostra esistenza terrena”.

“Siamo qui per ringraziare per la vita di Mattia che è qui in mezzo a noi”.

Una bella immagine serena del piccolo Mattia Luconi, in maglietta blu. E’ quella e a cui la mamma Silvia, il padre Tiziano, e tutti i famigliari, hanno affidato l’ultimo saluto al bambino, 8 anni, nel manifesto funebre che ha annunciato i funerali del piccolo.

Sono molti i necrologi che esprimono dolore e vicinanza sia per Mattia, sia per Noemi, 17 anni, – il cui necrologio per le esequie del 2 ottobre a Barbara, è accanto a quello di Mattia – anche lei travolta e uccisa dalla furia delle acque del Nevola nella zona di Coste di Barbara.

Lutto cittadino oggi a Barbara, Castelleone di Suasa, in provincia di Ancona, e San Lorenzo in Campo (Pesaro Urbino) dove Mattia viveva con la madre. I Comuni hanno chiesto anche alle attività di osservare alcune ore di chiusura in particolare in corrispondenza delle esequie.

Tra i messaggi di solidarietà alla famiglia di Mattia, nei necrologi, quelli del Comune di Barbara, dell’Associazione il Tintinnio, gli amici del Gruppo Pallonari di Santa Barbara ma anche, esprimendo il sentimento di insegnanti, collaboratori e bambini, l’Istituto Comprensivo “Binotti” di Pergola, che Mattia frequentava alla Primaria di San Lorenzo in Campo: “il tuo sorriso – scrive la scuola – rimarrà sempre nei nostri cuori”.

Intanto, si cerca ancora la madre di Noemi, Brunella Chiù, 56 anni, trascinata via a Barbara quella sera e ancora dispersa.