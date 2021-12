Omicron a Caserta, il sindaco a Mattino 5: “quasi 8 positivi”. Ieri il comitato per l’ordine e la sicurezza

Questa mattina, il primo cittadino di Caserta, Carlo Marino, ai microfoni di Mattino 5 ha spiegato la situazione attuale della città, alla luce dei nuovi contagi riscontrati, in seguito alla scoperta della variante Omicron del paziente zero, individuato proprio nella città della Reggia.

Gi altri contatti riscontrati sono riconducibili alla famiglia dell’uomo in cui è stata riscontrata la presenza della variante Omicron e per questa ragione si stanno facendo ulteriori controlli, proprio per verificare se anche nei nuovi contagiati riscontrati è presente la medesima variante.

Ai microfoni di Mattino 5

Il collegamento con Mattino 5 è stato fatto da corso Giannone nei pressi della scuola De Amicis che, proprio ieri ha avuto il provvedimento di chiusura: “d’accordo con l’Asl – ha spiegato Carlo Marino – abbiamo deciso di chiudere la scuola per procedere con la sanificazione, in seguito all’individuazione di altri positivi nel plesso frequentato dai figli del paziente zero. Al momento non c’è un cluster nè allarmismo, semplicemente stiamo effettuando tutte le indagini necessarie”.

La scuola De Amicis

La scuola De Amicis è frequentata, ogni giorno da circa 1000 studenti e da una settantina di insegnanti che, da ieri sono a casa. E a proposito di sintomi e vaccinazioni: “a Caserta c’è un alto numero di vaccinati – ha precisato Marino – circa il 90% della popolazione e chi ha contratto la variante Omicron ha sintomi blandi. Attendiamo gli ulteriori riscontri”