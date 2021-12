Medici pontini al lavoro senza vaccinazione: i controlli del Nas

Continua l’attività del Nucleo Anti Sofisticazione (NAS) dei carabinieri di Latina e Frosinone nell’ambito dei controlli tesi ad accertare il possesso, da parte dei medici, dei requisiti di legge in merito alla vaccinazione contro il covid 19.

Sono stati 40 i professionisti controllati, 28 in provincia di Latina e 12 in provincia di Frosinone. Controlli che hanno portato i militari a denunciare 10 tra medici di medicina generale e farmacisti per aver esercitato abusivamente l’attività professionale malgrado fossero stati sospesi per inosservanza dell’obbligo vaccinale.

Inoltre, 5 sanitari sono stati segnalati alla Asl di competenza dopo che è stata accertata l’inosservanza dell’obbligo vaccinale “con conseguente sospensione – si legge nel comunicato – dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-COv-2”.