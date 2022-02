Lecce-Vicenza, Meggiorini scoppia in lacrime a fine partita: “Che c’entra mia mamma?” (Video)

Il recupero della 18sima giornata del campionato di Serie B tra Lecce e Vicenza, vinto 2-1 dai padroni di casa, finisce con le lacrime di Riccardo Meggiorini, giocatore della squadra ospite

Il recupero della 18sima giornata del campionato di Serie B tra Lecce e Vicenza, vinto 2-1 dai padroni di casa, finisce con le lacrime di Riccardo Meggiorini, giocatore della squadra ospite. L’attaccante litiga in campo con lo sloveno Zan Majer, centrocampista del Lecce. Il labiale, mostrato dalle telecamere di Dazn, è chiarissimo: “Porta rispetto, cosa c’entra mia mamma?”. Pochi secondi dopo Meggiorini – che ha perso la madre nel 2017 – scoppia a piangere, consolato dal capitano del Lecce, Fabio Lucioni. Majer si è successivamente scusato con l’avversario, prima negli spogliatoi, poi con un post su Instagram: “A volte in campo si dicono cose che non si pensano. Voglio pubblicamente chiedere scusa a Riccardo. Mi dispiace davvero tanto”.

