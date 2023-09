Meloni da Orban, l’abbraccio fra i due premier: “L’Ungheria è un esempio”

Pubblicato il 14 Settembre, 2023

Giorgia Meloni è arrivata al Museo delle belle arti di Budapest, dove è in corso il Demographic summit.

La presidente del Consiglio ha fatto il suo ingresso nella sala che ospita l’evento accompagnata dalla presidente ungherese Katalin Novak. Quindi ha salutato con un abbraccio il primo ministro ungherese Viktor Orban.

Nell’agenda dei due leader è previsto un incontro bilaterale al termine dell’evento.

Accompagnata dal ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto, Meloni e Novak si sono intrattenute in un salone del museo, prima di intervenire al panel “Family is the key to security”, assieme al primo ministro ungherese, Viktor Orban, il presidente della Bulgaria, Rumen Radev, e al vice presidente della Tanzania, Philip Isdor Mpango.

Dopo uno spettacolo di balli folcloristici, i lavori sono stati aperti dalla benedizione dei vertici delle chiese di Ungheria, quella ortodossa siriaca, quella cattolica, quella riformata protestante, quella evangelica-luterana e la congregazione ebraica.

“Oggi abbiamo un’opportunità importante di discutere di questioni che sono chiave per l’Italia e per tutta l’agenda europea: la famiglia e le sfide demografiche. Fanno parte del cuore della politica del governo italiano, il cui obiettivo primario è avviare un cambiamento sostanziale culturale” ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al Budapest Demographic Summit.

“Anni fa ho fatto un discorso che mi ha dato popolarità. Ho detto, mi chiamo Giorgia, sono donna, sono madre, sono cristiana e nessuno me lo può togliere. Questo ha provocato degli attacchi, qualcuno ci ha fatto delle canzoni. Ma gli avversari non hanno capito quanto fossero le persone che hanno ritenuto quelle parole buone”, ha aggiunto citando un suo discorso del 2019.

“Ci sono nazioni più ricche dove nascono meno bambini, dobbiamo mobilitare le risorse per sostenere la famiglia così com’è, l’Ungheria dà un esempio perfetto. Anche il Papa lo ha detto nella sua visita pastorale – ha evidenziato – L’esempio dell’Ungheria dimostra che le cose possono cambiare se abbiamo il coraggio di fare le scelte e gli investimenti necessari. In Ungheria si è riusciti a fermare la tendenza in calo della natalità, sono aumentati i posti di lavoro, e anche l’occupazione femminile”

Meloni e Orban dopo il summit sulla demografia avranno un colloquio privato nel palazzo del governo ungherese.

Non si vedevano dallo scorso 30 giugno quando la premier italiana, con il Consiglio europeo in stallo, tentò invano una mediazione con Polonia e Ungheria contrarie al Patto sulle migrazioni nella parte sui ricollocamenti.

E proprio le politiche sui migranti potrebbero essere uno dei temi al centro dell’incontro a due, viste anche le recenti strette di Germania (sospeso il meccanismo di ammissione volontaria dei richiedenti asilo) e di Francia (blindato il confine tra Bindone e Ventimiglia).

I dossier che capitalizzano l’attenzione a livello europeo si affiancheranno al rilancio dei rapporti bilaterali tra i rispettivi Stati: i due capi di governo si concentreranno sullo sviluppo delle relazioni tra Italia e Ungheria sul piano economico e commerciale.