Messina, De Luca ottiene e investe un finanziamento da 2 milioni di euro per addobbi natalizi e musica

Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha espresso la propria felicità per un finanziamento di oltre 2 milioni di euro che ha permesso al capoluogo peloritano di addobbare le vie cittadine con luci e musica per far respirare alla gente una bella atmosfera natalizia.

Il primo cittadino ha utilizzato queste parole proprio in occasione dell’inaugurazione delle festività natalizie in città e ha sottolineato come tutti questi addobbi possano servire a restituire alla città lo spirito natalizio, in particolar modo per una rinascita dopo la pandemia.

Oltre agli addobbi luminosi chiaramente contribuiranno l’atmosfera natalizia anche diversi concerti organizzati e tante altre iniziative.