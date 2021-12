Il commento Mihajlovic dopo la vittoria con la Roma

Calcio. Serie A. 15esima giornata. Il Bologna vince contro la Roma con una rete firmata Svanberg.

Il commento di Sinisa Mihajlovic dopo la vittoria sulla Roma: “Sapevamo sarebbe stata una partita complicata, contro una grande squadra, ma sia chiaro che non abbiamo rubato nulla, mettendo sempre in campo lo spirito giusto. Abbiamo gestito bene, con un’ottima fase difensiva, con maturità e pure con qualche ripartenza importante su cui però abbiamo sbagliato le scelte o i tempi delle giocate. Arnautovic farà esami ma non siamo molto ottimisti. Ora bisogna recuperare energie fisiche e mentali perché fra tre giorni arriva un’ottima squadra che è in salute. Un plauso ai tre difensori e ai due quinti: dalla parte di Skov Olsen non abbiamo subito niente di importante”.