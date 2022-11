Milano, donna accoltellata in casa: “Ho ucciso mia moglie”

Pubblicato il 30 Novembre, 2022

Una donna è stata uccisa in casa, stamani, a Milano, da un uomo che subito dopo si è costituito.

Il delitto è stato commesso in via Lope de Vega 1.

Sul posto si trovano il 118 e la polizia, con la scientifica.

Secondo le prime informazioni, la vittima è stata colpita al torace con un’arma da taglio. L’autore sembra essere il compagno della donna.

Il presunto omicida, un uomo di nazionalità egiziana, subito dopo l’aggressione ha chiamato il 112 dicendo “Ho ucciso mia moglie” e poi si è allontanato dall’appartamento, presumibilmente ancora sconvolto per il delitto.

Poco dopo è stato individuato per strada, in viale Liguria, non distante dal luogo del presunto omicidio, da una pattuglia dei carabinieri.

I militari lo hanno avvicinato e lui avrebbe subito ammesso consegnandosi.