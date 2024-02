Minala: oggi a solo 27 anni è finito ai margini del calcio

Pubblicato il 23 Febbraio, 2024

Joseph Minala è stata una sorta di meteora in serie A e ha fatto parlare di sé non tanto per questioni calcistiche, ma piuttosto per questioni giuridiche. Prodotto del vivaio della Lazio, il difensore fu accusato di avere addirittura 42 anni e di aver mentito sulla sua età solo per avere più chance. Un’accusa dalla quale Minala fu scagionato, ma che sarebbe rimasta impressa come un marchio sulla pelle che in un certo senso ha segnato la sua carriera.

La storia di Minala

Minala debuttò con la Lazio in serie A grazie a Reja e ai microfoni de La casa di C ha parlato di quando un signore lo illuse, promettendogli un provino col Milan: “Si allontanò dicendomi che sarebbe andato a prendere dei biglietti. Non tornò più”.

Poi nel momento in cui poteva esplodere arrivarono le accuse infamanti dall’Africa: l’alterazione del passaporto per cancellare addirittura 25 anni. La Procura Federale aprì un’indagine e così la Lazio e il giocatore furono costretti a presentare tutta la documentazione necessaria per dimostrare che il giocatore realmente aveva 17 anni.

Minala fu prosciolto, ma fu molto segnato dalla vicenda. Non ebbe fortuna alla Lazio e iniziò il suo peregrinare in alcune squadre di serie B, dal Bari al Latina fino alla Salernitana. Poi ritornò alla Lazio che lo spedì in Cina, una situazione che lo rattristò. “Peccato, avrei fatto comodo a Simone Inzaghi” – disse Minala, facendo riferimento a quello che a suo tempo era l’allenatore della Lazio.

Scaduto il contratto nel 2021, il difensore tornò in Italia in serie C con la Lucchese e poi con l’Olbia, senza brillare particolarmente.

La ripartenza da Malta

Dopo una breve esperienza in Lettonia, il calciatore ha deciso di ripartire da Malta, precisamente con lo Sliema Wanderers. Minala ultimamente è ritornato in Italia ma, ahilui, sempre per vicende extra-calcistiche, dal momento che la sua casa di Latina, messa in vendita, è stata svaligiata dai ladri che hanno portato via beni per diversi migliaia di euro.

Il club ha accolto con felicità Minala, un acquisto che come scritto nel comunicato porta un “bagaglio di talento ed esperienza”. A 27 anni Minala parla di una carriera che poteva essere ben diversa: “Ero molto giovane non potevo sapere o prevedere la risonanza che questo avrebbe avuto. Sono molto convinto che la storia dell’età abbia sempre frenato la mia carriera. Mi aspettavo decisamente di più. Ogni volta che sono andato in prestito ho sempre fatto buone stagioni, ma non ho mai avuto le stesse occasioni degli altri alla Lazio”.

