Miriam Leone illumina il red carpet del Festival del Cinema di Roma

Pubblicato il 18 Ottobre, 2022

Miriam Leone luminosa sul red carpet del Festival del Cinema di Roma, splendida davanti ai fotografi che ne hanno immortalato fascino e luminosità in un contesto reso eccezionale dalla rara presenza del marito Paolo Carullo.

E forse sarà stato anche per quello, per il sostegno dell’uomo sposato poco più di un anno fa, destinatario di dediche romantiche e teneri regali, che l’attrice siciliana è apparsa ancor più raggiante del solito.

Lui, imprenditore lontanissimo dal mondo dello spettacolo e riservato al punto da non avere alcun riferimento social, ha accompagnato all’evento la moglie, protagonsita del film War – La guerra desiderata, divenendo suo malgrado centro dell’attenzione dei presenti anche per l’eccezionalità della situazione che mai, prima di oggi, lo aveva visto destinatario di tanti flash.

E nella rara uscita mondana è arrivato anche il bacio davanti ai flash della coppia che fino ad ora, insieme, era stata vista solo nel giorno del matrimonio:

“Ogni giorno cerco di onorare e adorare questa promessa sull’altare delle cose belle che mi sono capitate nella vita e che mi voglio meritare. Non sei un impegno tu, sei una gioia” ha scritto Miriam a Paolo poco dopo essere diventati moglie e marito.

E i loro sorrisi, oggi, raccontano di un legame forte come quel giuramento.

Originario di Catania esattamente come Miriam Leone, di Paolo Carullo si sa poco. Laureato in Economia e Finanza a Milano, è un po’ musicista, performer e al tempo stesso imprenditore. Carullo e Leone fanno coppia da circa tre anni. Nell’estate del 2020 si era già vociferato di un matrimonio tra i due, con Miriam Leone poi costretta a smentire il gossip: “L’ho letto e ho smentito. E lo hanno letto tutti i miei amici e parenti. Ho ricevuto una valanga di telefonate di gente offesa perché non era stata né invitata né informata. In particolare ci sono rimaste male le zie in Sicilia: mi tengono pronto il corredo da anni. Spiace deludere, niente nozze. Però confermo che la persona c’è”. Paolo Carullo, appunto, oggi suo marito.