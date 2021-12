Miss Italia 2021: tra le 20 finaliste anche la ragusana Ludovica Cutuli

Miss Italia 2021 è il concorso di bellezza più longevo del Paese, nato nel 1939, e fino a qualche anno fa appuntamento imprescindibile della stagione tv della Rai. Da qualche anno il concorso è in cerca di una nuova casa stabile: dopo alcune finali in onda su La7 e lo stop causato dal Covid, Miss Italia cerca una nuova dimensione televisiva e mediale. Ci prova con l’edizione 2021. Terminati ormai i fasti delle serate su Rai 1 e finito anche il rapporto con La7, la finale di Miss Italia si trasforma in una miniserie tv trasmessa sulla piattaforma OTT Helbiz Live in esclusiva per l’Italia.

Venezia, da sempre città simbolo di trasformazione e innovazione, dal 12 al 19 dicembre ospiterà le 20 finaliste del concorso di Miss Italia. La scelta è quella di mettere da parte sfilate, costumi e numeri per costruire una miniserie, in salsa talent, per presentare le concorrenti: è affidata allo showrunner GJ Squarcia il compito di trasformare la classica sfilata in un contenuto televisivo fatto di prove da superare, di carattere da mostrare nella cornice di Venezia, di cui si vuole anche raccontare l’anniversario della fondazione.

A gareggiare per la corona della “più bella d’Italia” anche la nostra ragusana Ludovica Cutuli, 21 anni, studentessa universitaria dai mille interessi. Frequenta l’Università Cà Foscari di Venezia nel settore del commercio estero e dell’ economia internazionale in lingue, è appassionata di sport, ama ballare e cantare. Si diletta in cucina e si definisce una persona empatica e protesa all’ascolto.

A lei i migliori auguri per questa incredibile esperienza