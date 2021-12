Misterbianco, avviati questa mattina lavori risagomatura manto asfalto strade

Questa mattina l’amministrazione comunale di Misterbianco, nel Catanese, ha avviato i lavori di risagomatura del manto di asfalto delle strade del comune, soprattutto quelle in cui il degrado della sede stradale era più evidente e in cui da anni non si interveniva in maniera concreta.

La partenza è avvenuta in via S. Nicolò, che è la strada urbana più lunga di tutto il territorio, ma si proseguirà anche per le strade dei vari quartieri di periferia e per la zona commerciale.

“La manutenzione delle strade da anni non veniva eseguita con regolarità – hanno detto stamani il sindaco Marco Corsaro e l’assessore ai Lavori Pubblici, Santo Tirendi, accompagnati dall’arch. del comune Salvo Zuccarello – ed è stato uno tra i primi impegni presi appena ci siamo insediati. Un intervento che proseguirà nelle diverse parti del territorio per eliminare il degrado della sede stradale contribuendo a limitare gli incidenti dei mezzi che li attraversano per dissesto della strada”.

L’intervento di spesa deliberato per gli interventi è di oltre 300mila euro.