Misterbianco, ecco i dati Covid nel Comune aggiornati ad oggi 8 dicembre

Dalle notizie fornite dal Dipartimento Prevenzione dell’A.S.P. di Catania in ordine all’andamento della situazione epidemiologica nel territorio comunale di Misterbianco, i soggetti attualmente positivi sono complessivamente n. 107, di cui n. 3 ospedalizzati e n. 104 a domicilio, mentre i soggetti attualmente non positivi posti in isolamento domiciliare sono n. 220.

L’A.S.P. ha fatto sapere che l’elenco dei soggetti positivi viene estratto dalla banca dati della piattaforma dell’Istituto Superiore di Sanità.

Sarà cura di questa Amministrazione comunale fornire, ulteriori aggiornate informazioni.

Il sindaco Marco Corsaro invita la cittadinanza a recarsi presso l’’hub vaccinale del Nelson Mandela per vaccinarsi. “Dobbiamo mettere a sicuro i nostri cittadini, dai più piccoli ai più grandi e fragili – ha detto il sindaco Corsaro – e l’unica soluzione è quella di incentivare la vaccinazione anche dei più scettici. I dati di raffronto tra lo scorso anno ed oggi danno ragione alla scienza medica, della quale dobbiamo fidarci.”

Il responsabile dell’hub di Misterbianco dott. Giuseppe Grasso ha reso noto che negli ultimi dieci giorni sono aumentate le vaccinazioni, raggiungendo anche 250 al giorno tra terze dosi e prime dosi. Queste ultime prime dosi sono quelle che i medici e l’amministrazione ritiene di dovere ulteriormente incrementare per mettere al sicuro quanti più cittadini è possibile.