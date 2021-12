Morandi a Sanremo 2022: ecco chi ha scritto il suo brano

Gianni Morandi a Sanremo 2022 svela sui social chi ha scritto il suo brano, il cantante torna in gara al festival dopo 22 anni.

Amadeus ha svelato ieri sera i 22 big in gara alla 72esima edizione del Festival tra di essi anche Gianni Morandi.

“Sono molto felice di tornare in gara al Festival di Sanremo. – scrive Gianni Morandi su Instagram – Canterò una canzone scritta per l’occasione da Lorenzo Jovanotti. Il suo entusiasmo, la sua generosità, la sua allegria e la sua amicizia, mi hanno contagiato e convinto a proporre la mia partecipazione. Ringrazio Amadeus che ha scelto anche la nostra canzone fra le 22 che saranno in gara. Sono entusiasta, emozionato come un debuttante”.