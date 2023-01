Lite furibonda tra Morgan e Vittorio Sgarbi: “É un mostro, non è mai stato mio amico”

Pubblicato il 16 Gennaio, 2023

Tra Morgan e Vittorio Sgarbi, dopo una lunga amicizia che sembrava potesse proseguire in una collaborazione anche nella politica, volano gli stracci. Sono indubbiamente due personaggi eccentrici e fumantini che però, per una serie di circostanze, sembravano aver avviato un’ottima amicizia che è però giunta al capolinea.

Lo dimostrano alcuni messaggi di Morgan, scritti sui gruppi Whatsapp, carichi di odio e veleno e indirizzati a Vittorio Sgardi, riportati da Mow Magazine.

Morgan a muso duro contro Vittorio Sgarbi: “È uno st**nzo”

Ecco le frasi estrapolate dai gruppi Whatsapp che il cantante avrebbe rivolto a Sgarbi: “Quanto tempo ho sprecato per Sgarbi, quante notti, quante parole, quanti sogni. Se non fosse stato per me non sarebbe sottosegretario. Così fanno i cattivi. Sfruttano e poi accoltellano. Io perdo tempo, serenità, speranza, lavoro, contatti, allegria, progetti, stima… Parecchie cose perdo. Basta”.

Poi le offese che non hanno bisogno di ulteriori commenti: “È uno st..nzo, un mostro. Alcuni di voi hanno gli screenshot della discussione tra me e Sgarbi. Giudicate voi, io stacco e me ne f.tto, chiudo tutto, siete (quasi) tutti delle m..de umane. Aff….lo miserabili“.

Solo poche settimane fa invece Morgan spendeva elogi e parole al miele nei confronti di Sgarbi, ma oggi lo scenario si sarebbe totalmente ribaltato, tanto che il cantante si è espresso con queste frasi sprezzanti: “Vado a bere del vomito di cane in lattina per provare una sensazione più gradevole delle parole di Sgarbi. Una persona che dice cose così cattive mi fa paura. Gli ho detto che è stato sleale e mi ha risposto che io sono un topo che con i suoi amici mi deride e che non si è mai illuso che io fossi meritevole. Non è un’amicizia, è una mia illusione, ma lui non mi è amico. Mi ha sempre solo usato”.

Quali sono i motivi del litigio?

Per comprendere cosa sia successo, bisogna andare indietro nel tempo nel 2019 quando il cantante fu sfrattato dalla sua casa a Monza, un problema che ha riguardato anche Ambra Angiolini che ha ricevuto addirittura un’ordinanza di sfratto.

Fu proprio il critico d’arte a tendere la mano al cantante, dandogli la possibilità di alloggiare al secondo piano di Palazzo Savorelli a Sutri, di cui Sgarbi è sindaco. Da allora tra i due è nata una bella amicizia, che sembrava potesse essere proficua per entrambi.

Poi l’esplosione improvvisa di rabbia di Morgan nei confronti di Sgarbi, ma da cosa è dipesa? Sulla questione non sono emersi ulteriori indizi ma, considerando il carattere focoso del critico d’arte, difficilmente la storia finirà qui e sicuramente ci saranno ulteriori sviluppi.