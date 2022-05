Pubblicato il 11 Maggio, 2022

Fa parlare molto di sé il caso relativo alla morte di Jody Lukoky, 29enne calciatore nativo della Repubblica Democratica del Congo in forza all’Ajax, avvenuta la scorsa domenica in Olanda.

Un arresto cardiaco alla base di tutto

Un vero e proprio giallo che, secondo il quotidiano olandese Parool, è legato a un arresto cardiaco. Lukoky era ricoverato in un ospedale di Almere ed è arrivato alla morte dopo essere stato picchiato dai suoi familiari durante una violenta discussione con loro. Secondo l’Algemeen Dagblad, il 29enne si è recato in ospedale la stessa domenica accusando dolori al ginocchio e mal di testa, ma le sue condizioni in realtà erano molto più gravi di come potevano sembrare inizialmente. Il Dutch News invece si concentra sul fatto che i medici avevano deciso di amputargli una gamba e che sia andato in coma dopo l’intervento chirurgico, cosa al quale ha fatto seguito l’arresto cardiaco.

Al via l’inchiesta

Su tutte queste ipotesi che hanno portato alla morte di Jody Lukoki è stata aperta un’inchiesta. De Telegraff infine sostiene che l’amputazione alla gamba sia stata causata da un’infezione e dalla carenza di ossigeno e che le aggressioni da parte dei familiari siano avvenute precisamente con calci e pugni. Intanto la Polizia ha confermato di effettuare a breve l’autopsia per accertare le cause esatte del decesso.