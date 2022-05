Muore folgorato mentre era al lavoro a Latina. Aveva solo 30 anni

Pubblicato il 11 Maggio, 2022

Un tragico incidente sul lavoro oggi, intorno alle 14, a Latina è costato la vita ad un giovane, di circa 30 anni.

L’uomo era al lavoro, in Strada Astura, alle prese con la manutenzione di un impianto fotovoltaico. Per cause che saranno passate al vaglio dagli investigatori e dai tecnici delle forze dell’ordine, una fortissima scossa elettrica lo ha investito uccidendolo praticamente sul colpo.

Accortisi di cosa stava accadendo, le altre persone presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto l’ambulanza del 118 e l’auto medica. Allertato anche l’elicottero Pegaso che, però, non ha avuto motivo di intervenire. L’uomo infatti, come detto, è deceduto immediatamente.

Poche ancora le informazioni trapelate. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche i Vigili del Fuoco che dovranno verificare cosa sia accaduto e cercare di capire se ci siano eventuali responsabilità, se l’intervento sia stato eseguito in sicurezza e se tutto fosse a norma. Quello che rimane è un giovane rimasto ucciso mentre cercava di guadagnarsi da vivere.