Lutto nel mondo della ristorazione pontina: se ne va il titolare del ristorante ‘Da Barbitto’, a Sezze

E’ venuto a mancare, questo pomeriggio, Gualtiero De Angelis, nome storico della ristorazione di Sezze, ma anche di tutta la provincia di Latina. Per 50 anni ha gestito, assieme alla famiglia, il ristorante da Barbitto, nella zona di Suso.

La cucina del suo ristorante, a cui partecipava attivamente finché le forze glielo hanno consentito, è stata teatro di capolavori assoluti, che hanno portato i piatti tipici della tradizione di Sezze ben al di fuori dei confini del comune.

L’avventura del ristorante ‘Da Barbitto’ inizia nel 1968, quando assieme all’allora fidanzata Lucia, che poi diventerà sua moglie, trasforma quella che un tempo era un’osteria in ristorante. Si era diplomato all’Istituto Agrario e per otto anni, dal 1960 al 1968, appunto, aveva lavorato come imprenditore agricolo. Tra l’altro, fu tra i primi ad effettuare le coltivazione in serra.

Lunga, lunghissima la lista di personaggi pubblici, soprattutto attori e politici che, specialmente dalla capitale, hanno affollato il ristorante per assaggiare le sue specialità.

Negli ultimi tempi aveva dovuto ritirarsi dalla vita pubblica a causa di un brutto male che se lo è portato via oggi. Aveva da poco, lo scorso ottobre, compiuto 80 anni.

I funerali si svolgeranno lunedì mattina presso la parrocchia dei Santi Sebastiano e Rocco, a Suso.