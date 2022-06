Mottola, ancora sangue sulla Statale 100 mentre si accoglie Giuseppe Conte

Pubblicato il 10 Giugno, 2022

“La strage continua, non possiamo restare più a guardare, potrebbe capitare ad ognuno di noi”.

Sui social chi abita in quelle zone fa esplodere rabbia e amarezza.

In due giorni due incidenti stradali sulla stessa strada, la famigerata Statale 100 che da Taranto porta a Bari.

Intorno alle 15, all’altezza di Mottola, scontro tra un camion e tre auto.

Il bilancio è tragico: il bilancio è di un morto e tre feriti, due dei quali in condizioni gravi ricoverati d’urgenza nell’ospedale di Castellaneta.

A dare l’allarme sono stati gli automobilisti che transitavano in quel tratto. “Riposa in pace. Ragazze è stato bruttissimo questo incidente, ho ancora i brividi, mi sono trovata io oggi. Che tragedia”, scrive una donna su Facebook ancora sconvolta per l’incidente in cui ha rischiato di rimanere coinvolta.

Sul posto sono giunte le ambulanze del 118, i carabinieri di Castellaneta e i vigili del fuoco. La strada è stata chiusa e il traffico deviato in altre direzioni.

Sempre sullo stesso tratto, ieri, lo scontro fra un tir e due automobili ha causato la morte di una donna di 56 anni.

La tragedia è avvenuta nella zona dove proprio in queste ore è presente anche Giuseppe Conte. Il leader del Movimento 5 Stelle è in Puglia per sostenere i candidati alle imminenti comunali, visto che si voterà domenica.

Conte a Mottola

E proprio all’ex Premier adesso, sui social e dal vivo, si sta chiedendo di sensibilizzare i futuri amministratori locali affinché si agisca per mettere in sicurezza quelle arterie da troppo tempo abbandonate e diventate teatro di incidenti paurosi che hanno distrutto per sempre la serenità delle famiglie delle vittime.