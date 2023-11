Napoli: auto contromano a folle velocità sul Lungomare – Video

Pubblicato il 5 Novembre, 2023

La scena è terribile, un’automobile che attraversa a velocità folle viale Anton Dohrn, la strada che costeggia da un lato la Villa Comunale e dall’altro il Lungomare di Napoli, percorrendo lunghi tratti contromano. Il video è stato postato qualche ora fa su TikTok e non è passato inosservato al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che lo ha rilanciato sui suoi canali social, commentando la pericolosità dell’accaduto.

“Abbiamo immediatamente denunciato alla polizia postale l’episodio, il protagonista va rintracciato e pesantemente sanzionato. Poteva accadere una tragedia, assurdo decidere di mettere in pericolo la vita degli altri con tanta leggerezza, oltre che la propria. La bravata postata in rete poteva costare caro e sono troppo i giovani che sfidano la sorte per un pugno di like sui social. Occorre mettere un freno a questa deriva e sanzionare duramente i protagonisti di queste inutili e rischiosissime imprese” scrive Borrelli sotto le immagini terribili.

Borrelli ha anche ricordato le troppe morti avvenute nel corso degli ultimi anni proprio sul Lungomare di Napoli come quella di Elvira Zriba, donna di 34 anni investita e uccisa da una moto in via Caracciolo nell’agosto del 2022. Incidenti e tragedie causate, quasi sempre, dall’eccessiva velocità,

