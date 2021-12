Napoli-Leicester 3-2: l’Europa League continua, ma ora ci sono gli spareggi

NAPOLI-LEICESTER: 3-2

MARCATORI: Ounas 4′ (N), Elmas 24′ e 53′ (N), Evans 27′ (L), Dewsbury-Hall 33′ (L).

Il Napoli incerottato fa il suo dovere, batte il Leicester e conquista il secondo posto nel girone di Europa League, che poteva diventare primo se il Legia avesse segnato il rigore al 96′ che avrebbe fermato lo Spartak Mosca. Così non è stato e gli azzurri dovranno passare per gli spareggi per assicurarsi il passaggio agli ottavi di Europa League.

Primo tempo scoppiettante

Partenza a razzo del Napoli che dopo appena 4 minuti trova il vantaggio con Ounas. Il franco-algerino è lesto a recuperare la palla dopo un tiro rimpallato di Petagna e, con un abile gioco di gambe, ubriaca i difensori inglesi e batte Schmeichel con un destro chirurgico. Pochi minuti dopo arriva il raddoppio di Elmas, che insacca a porta vuota su assist di Petagna.

Il Napoli poi si addormenta e, complice qualche amnesia difensiva, concede il recupero agli inglesi che accorciano con Evans e poi pareggiano con Dewsbury-Hall.

La zampata di Elmas

Il Napoli parte più convinto nella ripresa e, dopo una bella azione corale, trova il nuovo vantaggio con Elmas che con un bel controllo orientato trova il tempo e lo spazio per il 3-2.

Dopo pochi minuti una clamorosa ingenuità di Di Lorenzo regala una palla d’oro a Maddison, ma il centrocampista calcia clamorosamente sul palo.

Assalto finale degli inglesi, ma gli azzurri tengono botta chiudendo tutti gli spazi con una difesa a 3.

Vittoria importante che dà morale e fiducia alla squadra. Ora non resta che attendere l’avversaria per gli spareggi, ma questo Napoli è forte e può giocarsela con chiunque.