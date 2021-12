Napoli, picchiarono e accoltellarono un minorenne per un banale litigio. Adolescenti sempre più nel baratro

La Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare del collocamento in comunità a carico di un 16enne ed un 15enne, accusati di tentato omicidio aggravato dai futili motivi ai danni di un minore.

Secondo le ricostruzioni della Polizia di Stato l’aggressione risale allo scorso 23 novembre a Napoli, ed ebbe come tragico epilogo il ferimento di un 17enne che fu raggiunto da numerose coltellate. Arrivato in fin di vita presso l’ospedale Pellegrini, fu sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza.

L’attività investigativa ha permesso di ricostruire la dinamica dei fatti. In seguito a screzi nati per futili motivi, i due indagati incrociando il 17enne per strada lo hanno prima inseguito e bloccato in via Stella, aggredendolo con calci e pugni e poi colpendo più volte con un coltello di 16 cm. L’arma è stata successivamente ritrovata nell’abitazione di uno dei minori.

A seguito delle attività svolte su delega dell’Autorità Giudiziaria i minori indagati, sottoposti ad interrogatorio alla presenza del legale di fiducia, hanno ammesso le loro responsabilità.

Dopo le formalità di rito i due minorenni sono stati condotti presso delle comunità di recupero.