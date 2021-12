Dopo quello ideato la scorsa estate, arriva il nuovo piano parcheggi e servizi che regolerà il Natale a Lecce e tutto il periodo natalizio. Entrerà in vigore da domani, domenica 5 dicembre, e resterà attivo fino al 6 gennaio, infatti, il nuovo Piano per le festività natalizie 2021. Si tratta di una serie di provvedimenti che coinvolgono i servizi di mobilità, le aree parcheggio attrezzate con navette e la sosta tariffata, tesi ad alleggerire il centro città dalla pressione automobilistica nei periodi festivi. Il piano prevede, da domani, la gratuità della sosta nelle due principali aree di sosta comunali, Foro Boario e Settelacquare (in tutto circa 1400 posti auto), che saranno collegate al centro cittadino ogni pomeriggio e sera, dalle 15.30 all’1 di notte, da navette gratuite Sgm, con fermata in via Cavallotti e Via XXV Luglio (e tutte le fermate intermedie). Nei fine settimana fino al 23 dicembre e ogni giorno dal 23 dicembre al 6 gennaio saranno disponibili altre due aree di sosta gratuita a ridosso del centro storico: Via Adua e Principe Umberto (in Piazza Argento, di fronte alla Questura): altri 150 posti auto. Nelle domeniche e nei festivi, che accompagneranno Natale a Lecce, in centro città la sosta sarà a pagamento dalle 9 alle 14 e dalle 16 alle 21, restando gratuita però nelle zone che sono ordinariamente tariffate a 60 centesimi l’ora. Dunque, si pagherà anche la domenica e nei festivi solo nelle zone nelle quali ordinariamente il parcheggio costa 1,10 – 1,30 o 1,50 euro. Il provvedimento punta a favorire la rotazione della sosta (a beneficio del commercio), e a sostenere i costi del servizio navetta garantito da Foro Boario e Settelacquare.

Natale a Lecce, il nuovo piano spiegato dall’assessore De Matteis

A chi raggiunge la città dai paesi della provincia, per un Natale a Lecce, è fortemente consigliato di dirigersi direttamente verso le aree di sosta gratuita Foro Boario e Settelacquare e utilizzare la navetta per raggiungere il centro (il viaggio dura meno di dieci minuti): in questo modo si potrà evitare di girare a vuoto per i viali alla ricerca del parcheggio, di inquinare e produrre stress per sé stessi e per chi risiede in centro città.

“Parcheggiare nelle aree di sosta gratuita e prendere la navetta per raggiungere il centro rappresenta per chi raggiunge Lecce un’esperienza comoda, pratica, capace di far risparmiare tempo – dichiara l’assessore alla mobilità sostenibile Marco De Matteis su questo nuovo piano che regolamenterà Natale a Lecce – una scelta intelligente che evita di trascorrere il proprio tempo in un abitacolo invece che a passeggiare, fare acquisti e godere della nostra bellissima città e delle iniziative organizzate dall’amministrazione. Ringrazio le associazioni di categoria del commercio e quelle della ricettività extralberghiera che già da giorni stanno contribuendo a comunicare il Piano ai propri iscritti, sui propri canali sociale e con la distribuzione di brochure, mettendosi al fianco dell’amministrazione per il raggiungimento di un obiettivo comune: meno stress, confusione, inquinamento e più economia. Negli anni scorsi abbiamo dimostrato che anche a Lecce è possibile e sono sicuro che possiamo ripetere le esperienze positive. A chi viene dalla Provincia, per trascorrere Natale a Lecce, raccomando l’utilizzo delle aree di sosta e della navetta“.