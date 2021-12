New York: Studente italiano ucciso a coltellate mentre faceva jogging

Davide Giri, 30 anni di Alba (Cuneo) e studente italiano della Columbia University, è stato ucciso a coltellate mentre faceva jogging non lontano dal campus universitario, a New York. E’ successo giovedì sera tra la 123esima strada e Amsterdam Avenue, nei pressi di Morningside Park. L’omicida è stato fermato dalla polizia a Central Park: si tratta di un 25enne che dopo aver assalito Giri, ha accoltellato anche un altro 27enne italiano, Roberto Malastina. Giri stava facendo jogging a Morningside Park (Harlem) a pochi isolati di distanza dal campus poco prima delle 23 quando è stato pugnalato all’addome per 15 minuti. E’ stato dichiarato morto dopo essere stato portato in un ospedale della zona. Poco dopo l’aggressore ha attaccato un turista, un cittadino italiano che non sarebbe in pericolo. Il killer è stato quindi fermato mentre stava minacciando una terza persona con un coltello. L’assalitore è del Queens, membro della gang Every Body Killer. Dal 2012 è stato arrestato almeno 11 volte per rapine e altri reati, riporta il New York Post citando alcune fonti. L’accoltellamento di Giri è avvenuto a un isolato da Morningside Park, dove nel 2019 è stata accoltellata a morte Tessa Majors, studentessa della Barnard University.