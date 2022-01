Nomine commissari Zes in Sicilia, parlando l’assessore Falcone e il segretario Ugl Catania Musumeci

La recente nomina dei commissari per le due Zone Economiche Speciali presenti in Sicilia ha stimolato il dibattito tra gli addetti ai lavori. A prendere la parola l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, e il segretario dell’Ugl Catania, Giovanni Musumeci.

Il primo focalizza l’attenzione sulle prospettive economiche per l’isola, mentre il secondo rivolge un pensiero anche ai fondi e alle possibilità di investimento.

“L’avvenuta e assai attesa designazione dei commissari delle due Zone economiche speciali della Sicilia – afferma Falcone – è una buona notizia per le future prospettive economiche e infrastrutturali della nostra Regione. Rivolgiamo un plauso al ministro Mara Carfagna per la lungimirante scelta di puntare su Alessandro Di Graziano per la guida della Zes di Sicilia orientale e di Carlo Amenta per la Zes di Sicilia occidentale, due docenti ed esperti di alto profilo e di riconosciute qualità che adesso potranno essere messe al servizio del territorio e del rilancio socio-economico di città e aree produttive strategiche dell’Isola. Auguriamo loro buon lavoro. Auspichiamo adesso che il ministro Giovannini segua l’esempio della collega Carfagna, individuando rapidamente la nuova governance dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale e ponendosi, in tali scelte, in virtuoso dialogo con il territorio. Come già evidenziato dal presidente Nello Musumeci, lo stallo sulle nomine appare sempre più incomprensibile e penalizzante per il funzionamento dell’Autorità”.

“Accogliamo con favore la nomina, da parte dei ministri Mara Carfagna ed Enrico Giovannini – sottolinea Musumeci –, del professor Alessandro di Graziano alla guida della Zona economica speciale della Sicilia orientale. E’ un professionista che abbiamo avuto modo di apprezzare nel ruolo di docente universitario e nelle sue esperienze catanesi alla Fce ed all’Amt, nonché come consigliere dell’Asstra. Con questo ulteriore passaggio, si aggiunge quindi un altro importante tassello per lo sviluppo della nostra Zes, una delle più rilevanti in Italia per aziende già insediate e per condizione territoriale strategica, che adesso potrà godere di fondi utili e di opportunità di investimento da non trascurare. Allo stesso tempo, chiediamo al Governo nazionale che venga risolto in via definitiva e con tempi rapidi il nodo della nomina al vertice del Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, puntando su un nominativo quanto più condiviso dalla politica e dalle parti sindacali e datoriali. Bisogna fare presto evitando divisioni che possono danneggiare la crescita della nostra area portuale, componente strategica dell’intero complesso economico e produttivo del territorio etneo e non solo.”

