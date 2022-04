Nonna costringe Nipotina a bere mezza bottiglia di whisky, muore a 4 anni

Pubblicato il 23 Aprile, 2022

Riteneva che la bambina avesse bevuto un sorso di whisky. E’ scattata la punizione e la piccola, che aveva quattro anni, è stata costretta a finire tutta la bottiglia. La madre, presente, ha visto tutto e non ha reagito.

Siamo in Louisiana, la mattina di giovedì 21 aprile: la nonna 53enne, Roxanne Record, ha così ucciso la nipote China.

Le autorità dello stato statunitense lo hanno confermato: China Record è stata trovata con un livello di alcol nel sangue di 0,68 (più di otto volte il limite legale di .08). Gli agenti se ne sono avveduti in seguito a una segnalazione, proveniente da una casa a est di Baton Rouge, il giorno stesso. Lo ha dichiarato un portavoce del dipartimento di polizia locale.





I fratelli: “la nonna era arrabbiata”

I fratelli hanno affermmato che la nonna era “arrabbiata”. La bambina aveva infatti “bevuto un sorso di whisky Canadian Mist, lasciato sul tavolo”. Le è stato imposto di inginocchiarsi sul pavimento e finire la metà residua della bottiglia. Anche la 28enne Kadjah Record, madre della piccola, è stata arrestata con sua madre: ora sono detenute nella prigione di East Baton Rouge.

La nonna: “Sono andata troppo oltre”

La morte di China si è verificata per avvelenamento acuto da alcol. Quando gli investigatori sono giunti in loco, la nonna ha detto di aver “incasinato tutto”: per la morte della piccola, intendeva “assumersi la piena responsabilità”. E ancora, secondo quanto reso pubblico dall’emittente locale WAFB, ha affermato “di essere andata troppo oltre” e di aver “rovinato la vita a tutti” (foto di repertorio).