Notte di fuoco a Roccarainola, 5 auto date alle fiamme

Notte di inferno a Roccarainola. Verso le 2 di notte 5 auto sono state date alle fiamme in prossimità di un’area parcheggio nel rione Gescal.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a domare le fiamme. Sono poi arrivati anche i carabinieri di Nola per effettuare i rilievi necessari.

I militari stanno indagando sull’accaduto che con ogni probabilità ha origini dolose. Al momento non si esclude nessuna pista. Fortunatamente non si segnalano feriti. Le indagini proseguiranno per ricostruire la dinamica della vicenda.