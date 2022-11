Pubblicato il 9 Novembre, 2022

Ancora una notte di fuoco nel Salento, ancora auto in fiamme. Si tratta in tutto di quattro vetture che sono state distrutte dal fuoco durante l’ultima notte. Gli incendi, due in totale, si sono verificati nell’hinterland leccese ed esattamente tra San Pietro in Lama e Cavallino. Ci sono ancora alcune indagini accurate da compiere, ma tutto lascia presagire a due attentato incendiari. I roghi, com detto, hanno interessato quattro mezzi parcheggiati per strada. A San Pietro in Lama le lingue di fuoco hanno avvolto e distrutto quasi completamente una Opel Insigna, intestata ad un giovane del posto, di 24 anni. L’incendio è divampato in via Principe di Piemonte attorno alle 3.30 della notte e si è esteso successivamente anche ad altre due auto. Una Lancia Y parcheggiata nelle immediate vicinanze e una Opel Corsa. Le due auto, rispetto alla prima, hanno riportato danni più contenuti.

Notte di fuoco nel Salento, ancora due attentati incendiari

Sul posto e nella notte di fuoco nel Salento, oltre ai vigili del fuoco che si sono occupati di domare le fiamme, sono intervenuti anche i carabinieri che hanno compiuto i rilievi del caso. Questi ultimi stanno svolgendo le indagini per risalire alle origini e agli autori del gesto. Tutto lascia pensare, infatti, ad un atto volontario e doloso. Le indagini sono supportate dai filmati registrati dalle telecamere di sicurezza presenti nella zona. Il secondo episodio, nella notte di fuoco nel Salento, è avvenuto a Cavallino. Qui, un incendio, sempre nella notte, ha interessato la Smart di un 32enne già noto, parcheggiata in via De Giorgi. Anche in questo caso si dovrebbe trattare di un atto doloso, come confermato dal ritrovamento sul posto di tracce di liquido infiammabile. Le indagini dei militari sono in corso.