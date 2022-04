Pubblicato il 24 Aprile, 2022

Dopo i numerosi incendi degli ultimi giorni e settimane, ancora una notte di fuoco nel Salento. Un incendio è divampato, infatti, nel centro di Taurisano e ha completamente distrutto due auto. L’episodio è avvenuto poco prima delle 6 lungo via Giuseppe Verdi. Le vetture interessate dalle fiamme sono state una Lancia Ypsilon ed una Renault Modus, appartenenti rispettivamente ad una 60enne del posto e a sua nuora di 36 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento provinciale di Tricase che hanno provveduto a domare le fiamme, ma non ad evitare che le due auto andassero completamente distrutte.

Notte di fuoco nel Salento, indaga la Polizia

L’ennesima notte di fuoco nel Salento ha creato danni anche ad un’abitazione che si trovava vicina alle due vetture. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia del Commissariato di Taurisano che hanno effettuato i rilievi del caso per poter avviare le indagini e risalire agli autori dell’incendio. Non ci sono dubbi, infatti, sulla natura dolosa del gesto. Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona che avrebbero immortalato i due responsabili del rogo. Il filmato riprenderebbe i due che, giunti a bordo di uno scooter, si sarebbero avvicinati alle due auto per poi applicare l’incendio e fuggire via. Si continua ad indagare per risalire alla loro identità e capire il movente del gesto.