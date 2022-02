Nuova dotazione organica ospedale Cannizzaro approvata dall’Assessorato Regionale alla Salute

È stata approvata con decreto assessoriale e notificata nei giorni scorsi la nuova dotazione organica dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro. La proposta formulata dalla Direzione aziendale ha trovato il riscontro positivo della Giunta Musumeci, in quanto ritenuta coerente con le linee di indirizzo fornite dal Dipartimento per la Pianificazione Strategica.

Il decreto dell’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, che sarà a breve pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, sarà seguito da un’ulteriore delibera di definitiva adozione dell’Azienda Cannizzaro, in fase di perfezionamento da parte del Settore Risorse Umane.

“Ringrazio il presidente Musumeci e l’assessore Razza per la fruttuosa interlocuzione – afferma il dott. Salvatore Giuffrida, direttore generale – che ha consentito di formulare una dotazione organica e un piano del fabbisogno del personale nel rispetto dei limiti di spesa e dei parametri indicati, in coerenza con la rete ospedaliera e con i bisogni di salute del territorio. L’Azienda Cannizzaro avrà così in tempi brevi lo strumento grazie al quale potrà dotarsi di nuove e ulteriori professionalità, oltre a quelle reclutate negli ultimi anni con numerose procedure, per continuare a svolgere al meglio la sua mission”.

Tra gli altri elementi della nuova dotazione organica, si prevede il raddoppio del numero degli operatori socio-sanitari fino a 88 posti e l’inserimento della figura dell’infermiere pediatrico. Dopo gli ulteriori passaggi quali la pubblicazione in Gurs e la delibera di adozione, l’Azienda Cannizzaro potrà indire nuove procedure di reclutamento a tempo indeterminato, sia di medici e sia di personale del comparto, per la copertura dei posti previsti.

Immagine di repertorio