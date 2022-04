Nuovo Catania, nasce in città il Comitato Catania Rossazzurra

Pubblicato il 23 Aprile, 2022

Mentre in città si aspetta l’ok della Figc per dare il via al bando per l’acquisizione e successiva iscrizione della nuova squadra di calcio in rappresentanza di Catania nel prossimo campionato di Serie D, che comunque dovrebbe arrivare la prossima settimana, in città ci si muove per promuovere nel miglior modo possibile tutto questo, allo scopo soprattutto di riportare il prima possibile il capoluogo etneo nei livelli più alti del calcio italiano.

E’ notizia di questa mattina infatti che in città è nato il Comitato Catania Rossazzurra, che avrà diversi punti sui quali si dovrà lavorare in vista del bando, tra i quali l’azionariato popolare.

Essi sono illustrati in un comunicato che afferma: “Un aiuto a chi riterrà di partecipare al bando competitivo che il Comune emanerà al fine della successiva attribuzione del titolo sportivo da parte della Federazione. Aspettiamo una compagine sociale che abbia capacità patrimoniali, economiche, imprenditoriali e gestionali tali da poter dare concrete risposte alle legittime aspettative dei tifosi! Ecco noi siamo qui per dare una mano a ‘colui che verrà’, e lo facciamo in maniera concreta facendoci promotori della costituzione, secondo le norme del codice civile, di un Comitato che abbia le seguenti finalità: 1) Diffusione dell’azionariato popolare; 2) Ingresso con capitale minoritario con compiti di vigilanza e controllo; 3) Impegno per lo sviluppo del settore giovanile composto da giovani del territorio; 4) Diffusione della cultura sportiva. Quanto prima comunicheremo modalità partecipazione all’iniziativa, la cui redazione è stata già affidata a notaio e commercialisti di fede rossazzurra. Il Catania nel cuore!”.

Fonte immagine: Lanfranco Zappalà