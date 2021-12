Obbligo mascherine all’aperto, Orlando: “Esigenza espressa anche in campo nazionale dall’Anci”

“La linea adottata nell’ordinanza dal presidente della Regione Nello Musumeci rispecchia un’esigenza espressa anche in campo nazionale dall’Anci. Avevo già prospettato di predisporre un’ordinanza che contenesse l’obbligo di mascherine all’aperto in tutto il territorio palermitano, adesso recepita dalle indicazioni del presidente. Occorre fare appello alle responsabilità di tutti e alle forze dell’ordine affinché vigilino per garantire il rispetto di queste nuove norme a tutela della salute pubblica. Ulteriori dettagli legati ai controlli in città saranno forniti nei prossimi giorni anche a seguito delle interlocuzioni con il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica”.

Lo ha dichiarato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, riguardo alla recente ordinanza per l’obbligo di mascherine all’aperto.