Olbia: in ansia per Karol Canu e Giuseppe Contini

Pubblicato il 2 Febbraio, 2024

Karol Canu e Giuseppe Contini scomparsi a Olbia, ancora nessuna notizia a otto giorni dalla sparizione dei due ragazzi di 15 e 17 anni in Sardegna.

La preoccupazione delle famiglie aumenta di ora in ora, così come si fa sempre più fitto il giallo su cosa sia successo davvero. Sono usciti di casa nel tardo pomeriggio del 25 gennaio scorso e non sono mai rientrati, da quel momento non si sa più nulla di loro.

Karol Canu e Giuseppe Contini sono letteralmente spariti nel nulla e c’è l’ipotesi che il 17enne e il 15enne siano entrati in un giro di amicizie sbagliate o che i due si siano nascosti da qualcuno perché sotto minaccia. I due adolescenti potrebbero essersi fidati di qualcuno che conoscevano poco e che li ha messi nei guai.

A quanto pare una delle poche certezze è che non si tratti di una fuga volontaria, poiché entrambi non hanno portato niente da casa, soldi, abiti o caricabatterie dei loro telefonini: i due smartphone sono stai agganciati per l’ultima volta vicino all’istituto scolastico che frequentavano ad Olbia. Poi più nulla.

I due giovani potrebbero aver deciso quella sera di nascondersi da qualcuno. Attorno alla vicenda pare ci sia un muro di omertà, le famiglie sono convinte che più di qualcuno sappia, ma che abbia paura di parlare.

Così hanno rivolto numerosi appelli anche alla trasmissione Chi l’ha Visto per chiedere di rivolgersi alle forze dell’ordine, anche in forma anonima, per aiutarli a ritrovare Karol e Giuseppe.

“Sono arrivate segnalazioni importanti che ci possono portare a seguire qualche pista – ha detto Chiara – quindi prego tutte le persone che sanno cose aggiuntive o cose che ci possono dire che per loro possono sembrare piccolezze, di segnalare tutto quello che loro sanno. Le persone che hanno segnalato non vengono rivelate a voi né a nessun altro. Non abbiate paura e continuate a segnalare e chiedo alle famiglie che conoscevano Giuseppe e Karol di interrogare i loro figli”.

