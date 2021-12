Omicidio Chiara Gualzetti: concluse le indagini, la richiesta della Procura.

La Procura per i minorenni di Bologna ha concluso le indagini e ha chiesto il giudizio immediato per il 16enne accusato di aver ucciso la coetanea Chiara Gualzetti, picchiata e accoltellata ai piedi dell’abbazia di Monteveglio, non distante da casa, il 27 giugno.

Secondo quanto riportato da Ansa.it, il pm Simone Purgato contesta al giovane l’omicidio aggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e dalla minore età della vittima.

Nel corso degli accertamenti era stata disposta una consulenza psichiatrica secondo cui l’indagato, che aveva confessato il delitto dicendo di aver sentito “voci” e “demoni”, era capace di intendere e di volere.