Online www.ragusaraccolta.it: avvisi, servizi, curiosità e informazioni utili sulla raccolta differenziata e la salvaguardia dell’ambiente

Tute le informazioni sulla raccolta differenziata della città di Ragusa a portata di click. E’ questo l’obiettivo del nuovo sito www.ragusaraccolta.it, uno spazio virtuale in cui è possibile essere sempre aggiornati sul “ricicalendario”, sul “riciclabolario” ma anche accedere a una serie di servizi poco conosciuti dai cittadini.

“Il continuo processo di miglioramento del servizio di raccolta differenziata – dichiara il sindaco Peppe Cassì – passa anche dall’informazione ai cittadini. Ancora oggi spesso tanti servizi già disponibili, come quello per gli abiti usati o la raccolta di pannolini e pannoloni, non sono noti a tutti. Per questo motivo abbiamo ritenuto necessario migliorare la comunicazione del servizio con il nuovo sito web www.ragusaraccolta.it,in costante implementazione e presto anche in lingua inglese, nuovi canali Facebook e Instagram e le apposite App. Con pochi click sarà possibile conoscere avvisi, servizi, curiosità e informazioni utili sia nell’ambito della raccolta differenziata sia per la salvaguardia dell’ambiente. Ragusa a raccolta è la comunità che fa squadra in maniera consapevole e informata attorno a un obiettivo preciso: migliorare il decoro e la salute della nostra terra.”